Allergiker aufgepasst: In Kärnten sind weiterhin die Pollen los

Das ist die derzeitige Pollenflugprognose für Kärnten für den Zeitraum vom 11. bis 18. April 2024: Aktuell gibt es keinen Zeitraum im täglichen Pollenflug, in dem die allergische Reizschwelle nicht überschritten werden kann. Hinzu kommt, dass bei Südwinden große Mengen Blütenstaub von der Hopfenbuche nach Kärnten transportiert werden. Die Hopfenbuche ist eng mit der Birke verwandt, daher können ihre Pollen auch bei Personen, die auf Birkenpollen sensibel reagieren, allergische Symptome hervorrufen.

Gräserpollen im Anflug

Die außergewöhnlich hohen Tagestemperaturen haben zu einer ungewöhnlich frühen Blüte des Wiesen-Ruchgrases geführt. Dieses weit verbreitete Gras gedeiht in Kärnten vor allem auf südseitigen Magerwiesen. An solchen Standorten, wo das Wiesen-Ruchgras vorkommt, kann die allergische Reizschwelle für Gräserpollen-Allergiker bereits erreicht werden. In städtischen Siedlungsgebieten hingegen gelangen nur geringe Mengen dieser Gras-Pollen in die Luft.

Esche rückläufig

Die Freisetzung von Eschenpollen ist stark rückläufig, wodurch ihr Beitrag zu allergischen Reaktionen nur lokal begrenzt ist. Geringe Mengen Pollen sind immer noch von Hainbuchen, Eichen und verschiedenen Weidenarten in der Luft vorhanden. Diese Pollentypen haben jedoch nur eine geringfügige allergologische Relevanz. Die hohe allergische Belastung durch Birken- und Hopfenbuchepollen wird voraussichtlich über das Wochenende hinaus anhalten. Erst mit dem Eintreffen einer Kaltfront, begleitet von Regen und Schnee in der Nacht von Montag auf Dienstag, wird eine Erleichterung für Allergiker eintreten.