So viele Asylwerbende sind derzeit in Kärnten untergebracht

Veröffentlicht am 13. April 2024, 13:45 / ©guenther-stock.adobe.com

Kärnten ist am vorletzten Platz österreichweit, was die Unterbringung an asylsuchenden Menschen angeht. Soll wären 4.715 Asylwerbende unterzubringen.

Platz 8 für Kärnten

Kärnten ist mit 2.421 untergebrachten Asylwerbenden hinter dem Burgenland (2.159 Personen) das Land mit den wenigsten Flüchtenden. Am meisten gibt es in Wien, hier sind es 32.218 Menschen, die Asyl suchen.