Asyl-Quoten in Österreich: Über 80.000 Personen untergebracht

Wien führt dabei mit 32.218 untergebrachten Personen die Liste an, gefolgt von Niederösterreich mit 11.149 Personen und Tirol mit 5.016 Personen. Die Quotenerfüllung variiert dabei je nach Bundesland, wobei Wien mit einer Quote von 197,09 Prozent die höchste Erfüllung aufweist, gefolgt von Vorarlberg mit 97,71 Prozent und dem Burgenland mit 86,43 Prozent. Die Steiermark liegt mit 8.769 untergebrachten Personen an vierter Stelle, gefolgt von Oberösterreich, Salzburg und Kärnten. Kein Bundesland hat bisher eine hundertprozentige Quotenerfüllung erreicht.