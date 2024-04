300.000 Euro gewonnen: Kärntner Glückspilz räumt richtig ab

Veröffentlicht am 13. April 2024, 14:23 / ©pixabay.com

Lotto-Sechser hat es keinen gegeben, womit aus dem Jackpot ein Doppeljackpot wurde. Am Sonntag geht es also um 1,9 Millionen Euro. Der einzige Fünfer mit Zusatzzahl ging nach Niederösterreich und war etwa 85.000 Euro wert. Auch beim Joker war es ein Niederösterreicher, der als Einziger alle Richtigen am Schein hatte. Mehr als 186.000 Euro ist er nun reicher.

Dieser Lotto-Schein hat die 300.000 Euro gewonnen

Der größte Gewinn am gestrigen Freitag geht allerdings nach Kärnten. Unter allen Lotto-Tipps, die bei der Bonus-Ziehung teilgenommen haben, wurde nämlich wieder ein Bonus in Höhe von 300.000 Euro verlost. Der Gewinner ist ein glücklicher Kärntner, der gewinnbringende Tipp befindet sich auf der Quittung mit der Nummer 7057934115. Bei LottoPlus gab es keinen Tipp mit den „sechs Richtigen“, womit sich die Gewinner eines Fünfers – immerhin 30 Personen – über jeweils rund 8.100 Euro freuen dürfen.