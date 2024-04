Verkehrsunfall in Innsbruck: Mopedfahrerin (17) leicht verletzt

Die Jugendliche war in nördlicher Richtung unterwegs und plante an der Kreuzung mit der Höttinger Au umzukehren, um in südliche Richtung zu fahren. „Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem von einer 59-jährigen Österreicherin gelenkten Pkw welcher an der Kreuzung nach links in die Bachlechnerstraße einbiegen wollte“, heißt es seitens der Polizei.

Zeugenaufruf gestartet

Glücklicherweise erlitt die 17-jährige nur leichte Verletzungen. Das Moped wurde stark beschädigt. Die Polizei bittet um die Mithilfe von Zeugen, um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren. Jeder, der etwas gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Verkehrsinspektion Innsbruck unter der Telefonnummer 059133/7591 zu melden.