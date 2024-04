Bayrische Schauspielstars erobern die Oper Graz mit urkomischen Opernparodien

Gerd Anthoff, Monika Gruber und Michael Lerchenberg versprechen ein „zünftiges“ Gastspiel, das die Lachmuskeln der Zuschauer strapazieren wird. Im Mittelpunkt des Abends stehen die berühmten Opernparodien von Paul Schallweg (Texte) und Friedrich Meyer (Kompositionen und Arrangements), die seit 40 Jahren die Theaterbühnen Bayerns erobern. Diese unkonventionellen Interpretationen bekannter Opern sind längst Kult und werden regelmäßig im Münchner Staatstheater am Gärtnerplatz und im Prinzregententheater aufgeführt – stets vor ausverkauftem Haus.

Einzigartige Darbietungen auf Bayrisch

Was macht diese Opern so besonders? Statt traditionell zu singen, werden die Stücke in echtem bayrischen Dialekt gesprochen und bieten eine humorvolle Perspektive auf die Welt der Oper. Ein Hauch von bayerischer Lebensart durchzieht die Darbietungen. Begleitet werden die Schauspielstars von einem talentierten Ensemble: Philipp Jungk an den Percussions und das »Musikensemble Opern auf Bayrisch«, bestehend aus Mitgliedern renommierter Münchner Orchester, unter der Leitung von Andreas Kowalewitz. „Opern auf Bayrisch“ verspricht einen Opernabend der besonderen Art, bei dem kein Auge trocken bleibt.