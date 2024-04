Großinsolvenz hat fatale Folgen für ehemaligen Kärntner Familienbetrieb

Vor etwa einer Woche wurde bekannt, dass über das Vermögen der „Weiss GmbH“ mit Sitz in Flachau (Salzburg) ein Sanierungsverfahren eröffnet wurde, betroffen sind 107 Mitarbeiter. Die Überschuldung des Unternehmens, das sich auf den Handel mit Holz spezialisiert hatte, liege demnach deutlich über 10 Millionen Euro, wie „AKV“ und „KSV1870“ berichteten – mehr dazu hier. Von der Insolvenz war auch eine Kärntner Filiale in Spittal an der Drau betroffen. Nun ist jedenfalls klar, wie es mit dem Unternehmen und seinen Zweigstellen weiter geht.

„Weiss Gmbh“ selbst soll fortgeführt werden

Wie der Kreditschutzverband (KSV1870) in einer Aussendung erklärt, geht es für die Filiale in Spittal jedenfalls nicht weiter. Auch der Großhandel in Kärnten generell soll eingestellt werden. Rationalisierungsmaßnahmen seien demnach für die Schließung von insgesamt zwölf Filialen und Sparten verantwortlich. Die „Weiss GmbH“ selbst soll aber fortgeführt werden. Den Gläubigern liege nun ein Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent binnen zwei Jahren ab Annahme vor.

Für „Baucenter Glabischnig“ ist es aus

Bei der Filiale in Kärnten handelt es sich um das „Baucenter Glabischnig“ mit fünf Mitarbeitern in der Lendorferstraße in Spittal. Erst im August 2023 wurde es von der „Weiss GmbH“ übernommen, nun soll es geschlossen werden. Davor war das Baucenter viele Jahre lang ein gut geführter Familienbetrieb. Derzeit noch nicht klar ist, wann der Betrieb schließlich endgültig geschlossen wird.