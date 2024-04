Graz investiert in Zukunft: Neue Projekte für Arbeitsmarktintegration

Veröffentlicht am 13. April 2024, 16:39 / ©Montage: KPÖ/5min.at

Die erfa-Tischlerei wird künftig maßgeschneiderte Küchen anfertigen, Umbauten durchführen, Einbaumöbel montieren und Massivholzmöbel restaurieren. Durch die Integration von Jugendlichen in normale Arbeitsabläufe sollen sie wertvolle Einblicke in die Arbeitswelt erhalten und so ihre Chancen auf eine Lehrstelle im ersten Arbeitsmarkt steigern. Die Finanzierung dieses Betriebs, einschließlich der Personalkosten und Miete, wird vollständig von der Stadt Graz übernommen.

Graz eröffnet erfa-Nähwerkstatt zur sozialen Integration

Die erfa-Nähwerkstatt bietet Frauen einen geschützten Raum zur Beschäftigung, fördert soziale Integration und trägt zur Inklusion bei. Durch gezielte Programme zur beruflichen Weiterbildung und sozialen Unterstützung sollen arbeitsmarktferne Frauen neue Perspektiven erlangen.

Frauen stärken, Gemeinschaft formen

Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) betont die Bedeutung dieser Projekte für die soziale Entwicklung der Stadt und unterstreicht ihr Engagement für eine inklusive Gesellschaft und einen lebendigen Arbeitsmarkt.