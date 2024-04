Schreckliche Unfall-Tragödie: Autofahrerin stirbt in Feuerinferno

Auto in Flammen

Auf der Ennstalbundesstraße in Fahrtrichtung Schladming ist es heute in der Gemeinde Mitterberg Sankt Martin zu einer schrecklichen Tragödie gekommen, wie der Bereichsfeuerwehrverband Liezen nun auf Facebook schreibt. Ein Auto war von der Straße abgekommen und auf eine Gruppe parkender Fahrzeuge gestürzt. Die Lenkerin wurde dabei im Wagen eingeklemmt und konnte sich nicht selbst befreien.

„Für die Lenkerin kam jede Hilfe zu spät“

„Mehrere Personen versuchten noch vergeblich zu helfen, beim Eintreffen der um 13.28 Uhr alarmierten Feuerwehren standen jedoch bereits vier Fahrzeuge in Vollbrand, für die Lenkerin kam leider jede Hilfe zu spät“, erklärt der BFV Liezen. Eine weitere Ausbreitung des Brandes auf den direkt an der Einsatzstelle befindlichen Gasthof und ein Nebengebäude konnte von den Feuerwehren verhindert werden. 20 bis 25 Personen mussten später psychologisch nachbetreut werden. Im Einsatz standen neben der Polizei und dem Roten Kreuz die Feuerwehren Diemlern-Oberstuttern, Sankt Martin am Grimming, Gröbming, Niederöblarn und Öblarn.