Über 28 Grad: In diesen Kärntner Orten war es heute besonders warm

Das Stockerl der wärmsten Orte Österreichs besteht heute (Stand 18 Uhr) nur aus Orten aus Kärnten. Drei Messstationen haben dabei zu einem Zeitpunkt des Tages die 28 Grad überschritten. Das war in Dellach im Drautal (28,3 Grad), in Ferlach (28,2 Grad) und in Villach-Fürnitz (28,1 Grad) der Fall, wie die „Unwetterwarnzentrale“ (UWZ) auf ihrer Website berichtet.

In vielen weiteren Orten über 26 Grad

Doch auch in vielen anderen Kärntner Orten, quer durch das Bundesland, hatte es zumindest 26 Grad, wie auch aus Daten der „GeoSphere Austria“ hervorgeht. So hatte es in Hermagor 27,8 Grad, in Villach waren es immerhin noch 27,5 Grad Spitzentemperatur. Dahinter folgen Fresach (26,5 Grad), St. Veit an der Glan und St. Andrä im Lavanttal (je 26,4 Grad), Millstatt (26,3 Grad) und Kötschach Mauthen und Feldkirchen (je 26,2 Grad). Den 26er gerade so geknackt hat auch die Landeshauptstadt, wo am Flughafen diese Temperatur gemeldet wurde. Ebenfalls 26 Grad hatte es noch in Pörtschach.

Wie sieht es die nächsten Tage aus?

Am morgigen Sonntag sollen die Temperaturen dann noch einmal ein wenig zulegen, wie die „GeoSphere Austria“ berichtet. Dann kann es in Kärnten durchaus auch den ersten 30er im April geben, die Spitzentemperatur liegt in diesem Monat noch bei 29,9 Grad aus dem Jahr 2011 – mehr dazu hier. Danach dürfte es schwierig mit dem Rekord werden, die extreme Wärme ist dann nämlich fürs Erste mal für etwas längere Zeit wieder vorbei. In der neuen Woche warten in Kärnten starke Regenfälle und in Lagen um und über 1.000 Meter vielleicht sogar der ein oder andere Zentimeter Schnee.