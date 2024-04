In den Tod gestürzt: Wanderer (49) überlebt 40-Meter-Absturz nicht

Veröffentlicht am 13. April 2024, 18:57 / ©Robert Telsing

Gegen 12 Uhr hat am heutigen Samstag, den 13. April, ein Hüttenbesitzer Anzeige erstattet, wonach seit dem Vortag ein Auto am Parkplatz des Ausgangspunktes Richtung Gowilalm geparkt war. Da zu dieser Jahreszeit aber keine Hütten im Umkreis für Nächtigungen geöffnet hätten, mache er sich Sorgen, erklärte er der Polizei. Mehrere Wanderer haben sich beinahe gleichzeitig bei der Polizei gemeldet, da sie im Bereich Gowilalm – Bad Haller-Steig Hundegebell bzw. Hundegewimmer wahrnahmen.

Notarzt konnte nur den Tod des Wanderers feststellen

Nach kurzer Suche mit zwei Hubschraubern der Flugpolizei bzw. der Rettung wurde am Fuß einer etwa 40 Meter hohen Felsstufe der Körper eines 49-jährigen Niederösterreichers vom Team des Notarzthubschraubers entdeckt. Der Notarzt wiederum konnte nur noch den Tod des Wanderers feststellen. Im Anschluss wurde dann der Leichnam von der Flug- und der Alpinpolizei geborgen.

Hund konnte in Sicherheit gebracht werden

Daraufhin hatten die Bergrettung und die Polizei mit der Suche nach dem Hund des Abgestürzten begonnen, der oberhalb der Felsstufe zu hören war. Bergretter wurden mittels Hubschrauber in der Nähe abgesetzt, ein Hundeführer drang im unwegsamen und felsdurchsetzten Steilgelände bis zum Vierbeiner vor, von wo ihn der Polizeihubschrauber am Tau aufnahm und in Sicherheit brachte.