Ehepaar von Motorrad gestürzt: Zwei teils Schwerverletzte bei Unfall

Am Nachmittag

Veröffentlicht am 13. April 2024, 19:06

Heute Nachmittag, gegen 13.20 Uhr, ist ein 46-jähriger Kärntner mit seinem Motorrad auf der L93a Sörger Landesstraße von Waggendorf kommend in Richtung Graßdorf unterwegs gewesen. In einer Linkskurve touchierte er mit der linken Fußraste den Straßenbelag und verlor daraufhin die Kontrolle über sein Motorrad, wie die Polizei berichtet.

Zwei Feuerwehren im Einsatz

In weiterer Folge stürzten er und seine am Sozius sitzende, 46-jährige Ehefrau vom Motorrad. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Klagenfurt geflogen, der Lenker wurde von der Rettung ins UKH gebracht. Am Motorrad war erheblicher Sachschaden entstanden. Im Einsatz standen auch die Feuerwehren Treffelsdorf und Sörg.