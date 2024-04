Falsch abgebogen: Ehepaar musste von Hubschrauber gerettet werden

Heute Vormittag, gegen 10 Uhr, hatte ein deutsches Ehepaar (69 und 62 Jahre alt) eine Wanderung von einem Hotel auf der Turracher Höhe (Gemeinde Reichenau) in Richtung Schwarzsee unternommen. In weiterer Folge gingen sie auf der Langlaufloipe in Richtung Weitental (Gemeinde Albeck). Dort wollten sie wieder Richtung Turracher Höhe gehen, folgten jedoch irrtümlicherweise der Wandermarkierung in Richtung Engeleriegel, wie die Polizei berichtet.

In 2.000 Metern Höhe kamen sie nicht mehr weiter

Auf einer Höhe von etwa 2.000 Metern konnten sie dann wegen des noch vorhandenen Schnees am Forst- und Wanderweg und aufgrund ihrer Erschöpfung nicht mehr weiter und verständigten das Hotel. Dieses setzte wiederum die Rettungskette in Gang. Der Polizeihubschrauber konnte dann gegen 15 Uhr die beiden Personen ausfindig machen, im Nahbereich landen und sie dann wieder zurück auf die Turracher Höhe fliegen. Das Ehepaar war zwar leicht erschöpft, aber unverletzt.