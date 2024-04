Gelsen sind schon da: Das kannst du jetzt gegen sie tun

Wegen der sehr warmen Temperaturen ist in diesem Jahr auch die Natur schon einen großen Schritt weiter als noch letztes Jahr. Damit einhergehend ist auch die Gelse seit einiger Zeit wieder zurück. „Es ist erst Anfang April und ich bin schon mehrere Male gestochen worden“, meinte kürzlich etwa ein frustrierter 5 Minuten-Leser. Nicht nur ihm kommt es besonders früh vor, dass Gelsen wieder aktiv sind, auch andere Leser haben sich schon darüber beschwert.

Wieso sind Gelsen schon so früh aktiv?

Laut der „Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit“ (AGES) seien einige Gelsen-Arten schon früher aktiv, „da es sehr früh schon sehr warm geworden ist“, wie man gegenüber 5 Minuten erklärt. Vergangenes Jahr war es um diese Zeit noch deutlich kälter. „Vor allem Hausgelsen, aber auch einige Asiatische Tigermücken und Japanische Buschmücken wurden schon nachgewiesen“, so die AGES weiter.

Gelsen sind stark von Temperatur abhängig

Generell seien Gelsen „stark von der Temperatur abhängig“. „Sie beeinflusst z. B. die Entwicklungszeit der Larven, das Überleben der Larven und ausgewachsenen Tiere oder wie oft die Weibchen einen Wirt für eine Blutmahlzeit suchen“, erklärt die AGES. Bei den Hausgelsen würden die ausgewachsenen Weibchen überwintern. Sie werden bei den warmen Temperaturen nun wieder aktiv und suchen einen „Wirt“, um Blut zu saugen. Bei Überschwemmungsgelsen wiederum überwintern die Eier. Damit diese schlüpfen braucht es nicht nur die passende Temperatur, die Eier müssen auch – wie beispielsweise bei Hochwasser – überflutet werden. Mehr Infos zu den unterschiedlichen Gelsen-Arten hat die AGES übrigens hier. Wie aber vermeidet man nun Gelsen und es, von ihnen gestochen zu werden?

Wie kann ich Gelsen vermeiden?

Um Brutstätten das ganze Jahr über zu vermeiden, sollte man kleine Wasserbehälter, wie Vogeltränken, Blumenuntersetzer, Planschbecken und Co. mindestens einmal pro Woche entleeren. Kleinstwasserstellen wie Schirmständer oder Zaunrohre sollte man ebenfalls vermeiden oder abdecken. Generell sollte man Wasserstellen so gut es geht vermeiden. „Lagern Sie dazu Gegenstände wie etwa Gießkannen, Reifen, leere Blumenkästen, Aschenbecher, Sandspielzeug etc. unterhalb eines Daches oder drehen Sie die Gegenstände so um, dass sich kein Wasser darin ansammeln kann“, weiß die AGES. Auch Regentonnen sollte man verschließen oder mit feinmaschigem Insektenschutzgitter bedecken. Was aber, wenn die Gelse schon da ist?

Wie schütze ich mich vor Gelsenstichen?

Auch für diese Frage hat die AGES eine passende Antwort. Dazu sollte man Fenster und Türen mit feinmaschigen Insektenschutzgittern verschließen, damit die Gelsen gar nicht erst in die Wohnung oder ins Haus kommen. Außerdem kann auch das Tragen langer, heller Kleidung und das Auftragen von wirksamen Insektenschutzmitteln vor Stichen schützen. Bei letzteren sollte man allerdings auf die korrekte Anwendung gemäß Herstellerangaben achten, rät die AGES. Sollte man Gelsen sehen, kann man diese übrigens in der App „Mosquito Alert“ melden.