In „Falle“ getappt: A10-Raser muss Führerschein abgeben

Ein 20-jähriger Schweizer wurde heute gegen 16 Uhr mittels Laserpistole auf der A10 in Villach in Fahrtrichtung Salzburg mit 151 km/h gemessen. Dort gilt aber eigentlich eine 100 km/h-Beschränkung, wie die Polizei nun berichtet. Er wurde in weiterer Folge angehalten und mussten den Führerschein noch an Ort und Stelle abgeben.