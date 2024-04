Bis zu 30 Grad: Am Sonntag ist warme Wetterphase am Höhepunkt

Am Sonntag wird nun der Höhepunkt der sommerlichen und außergewöhnlich warmen Wetterphase erwartet. Die Höchstwerte können dabei in Kärnten an manchen Orten sogar die 30 Grad-Marke überschreiten. „Selbst am Weißensee oder im oberen Mölltal sind Werte bis zu 27 Grad zu erwarten. Den ganzen Tag scheint die Sonne bei nur dünnen Wolken, welche den Sonnenschein kaum trüben“, erklären die Meteorologen der „GeoSphere Austria“. Einzelne Quellwolken am Nachmittag bleiben harmlos.