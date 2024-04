Sonniger Sonntag in der Steiermark: Bis zu 31 Grad erwartet

Von frühmorgens bis zum späten Abend wird die Sonne vorherrschen, begleitet von nur wenigen dünnen Schleierwolken. Am Nachmittag könnten vereinzelt Quellwolken auftreten. Der Wind wird schwach bis mäßig aus West bis Südwest wehen. „Die Temperatur legt noch etwas zu, an mehreren Stationen könnte es einen neuen Aprilrekord geben. Die Höchstwerte liegen zwischen 26 Grad in Bad Mitterndorf und 31 Grad in Leibnitz“, heißt es seitens der Meteorlogen der Geosphere Austria.