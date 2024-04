Tierquäler hat auf Katze geschossen: Habt ihr etwas gesehen?

Es war bereits zwischen dem 7. April, 3 Uhr, und dem 10. April, 6.30 Uhr, als ein bisher unbekannter Täter vermutlich mit einem Kleinkalibergewehr in Hopfgarten in Defereggen (Tirol) auf eine Katze geschossen hatte. „Dabei verletzte er die Katze schwer“, berichtet nun die Polizei. Die Polizeiinspektion Matrei in Osttirol bittet nun um zweckdienliche Hinweise an folgende Nummer: 059133/7234.