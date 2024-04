Von Video entlarvt: Alkolenker (23) demoliert Waschstraße in Feldkirchen

Veröffentlicht am 14. April 2024, 06:59 / ©BMI / Gerd Pachauer

Gestern Abend, gegen 22.15 Uhr, war ein 23-jähriger Bulgare mit seinem Kastenwagen auf dem Gelände einer Tankstelle und Waschstraße in Feldkirchen. Ohne sein Auto waschen zu wollen, fuhr er in weiterer Folge durch die Waschstraße, beschädigte diese schwer und fuhr davon. Die 30-jährige Tankstellenpächterin zeigte den Vorfall bei der Polizei an und konnte alles mit einem Video beweisen. „Auf dem Video war der Kastenwagen mit einer Werbeaufschrift deutlich erkennbar“, erklärt nun die Polizei.

Junge Kriminalpolizistin erkennt Kastenwagen wieder

Da der fahrerflüchtige Lenker jedoch keinen Hauptwohnsitz in Österreich hat und es sich um eine bulgarische Zulassung handelte, konnte der Lenker nur aufgespürt werden, da eine junge Kriminalbeamtin aus dem Bezirkspolizeikommando Feldkirchen den Kastenwagen bereits vor mehreren Tagen im Bezirk Feldkirchen wahrgenommen hatte. Der 23-Jährige gab daraufhin zu, mit dem Kastenwagen gefahren zu sein. Ein vor Ort durchgeführter Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung. Ihm wurde der Führerschein abgenommen und er wird mehrfach angezeigt.