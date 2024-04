Ãœber 5.000 Mitarbeiter betroffen: Konkurse 2024 haben es in sich

Grund dafür sind vor allem die 1.091 Firmeninsolvenzen, die es in den ersten drei Monaten des Jahres 2024 gegeben hat. Damit liegt man um etwa 35 Prozent über dem Vorjahr. „Es handelt sich um einen Höchstwert der letzten 15 Jahre“, erklärt man seitens des AKV. Vor allem die Steigerungsraten in Vorarlberg (100 Prozent mehr), in Oberösterreich (79 Prozent mehr), in Kärnten (73 Prozent mehr) und in Wien (53 Prozent mehr) seien „alarmierend“.

Wo die meisten Mitarbeiter betroffen waren

Zunehmend werden auch größere und am Markt etablierte Unternehmen mit mehreren 100 Arbeitnehmern in die Insolvenz getrieben. Demnach ist auch die Anzahl der betroffenen Dienstnehmer im Vergleich zum Vorjahr um fast 64 Prozent in die Höhe geschossen. 2024 waren in den ersten drei Monaten 5.294 Arbeitnehmer von Konkursen betroffen. Die meisten Mitarbeiter, nämlich 600, traf die Insolvenz der „PEPCO Austria GmbH“. Dahinter folgen die „Brucha Gesellschaft m.b.H.“ (504 Mitarbeiter betroffen) und die „Windhager Zentralheizung Technik GmbH“ (299 Mitarbeiter betroffen).

Gesamtpassiva steigen „explosionsartig“ an

Die Gesamtpassiva sind bereits 2023 explosionsartig angestiegen. Die AKV spricht gar von „noch nie da gewesenen“ Gesamtpassiva von fast 14 Milliarden Euro. Hauptverantwortlich dafür zeichnen vor allem die sieben im Jahr 2023 aus dem „SIGNA“-Konzern eröffneten Insolvenzen. Aber auch im ersten Quartal 2024 wird dieser Anstieg fortgeführt – ebenfalls befeuert von weiteren Insolvenzen rund um „SIGNA“-Gründer René Benko. Die Passiva sind um mehr als das Vierfache auf 2,18 Milliarden Euro gestiegen.

Das waren die größten Insolvenzen

Die größten Insolvenzen waren dabei jene der „Familie Benko Privatstiftung“ mit Passiva in der Höhe von mehr als 850 Millionen Euro, gefolgt von der „Mariahilfer Straße 10-18 Immobilien GmbH“ mit Passiva in der Höhe von fast 340 Millionen Euro. Das Insolvenzverfahren rund um Benko selbst wurde vorerst weitestgehend ausgeklammert, da hier noch ungewiss sei, in welcher Höhe im Konzern Ansprüche geltend gemacht werden, so der AKV.

In diesen Branchen gab es die meisten Insolvenzen

Die meisten Insolvenzen hatten in den ersten drei Monaten des Jahres übrigens der Handel (275) und der Bau (273) zu verzeichnen. Dahinter folgte die Gastronomie mit 180 Pleiten. Wöchentlich wurden jedenfalls im Schnitt über 84 Unternehmen Insolvenzverfahren eröffnet. Der AKV rechnet, wie man in einer Aussendung erklärt, heuer mit knapp 7.000 Firmeninsolvenzen.