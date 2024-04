Rätsel um verstreute Buchseiten in Kärnten

Die verstreuten Buchseiten lösen Rätselraten bei den Kärntnern aus. Die ausgerissenen Seiten aus unter anderem Romanen oder auch Ortskunde-Büchern lagen von einem auf den anderen Tag neben oder auf Straßen verteilt. Ein Meer aus weißen Blättern zog so einige Blicke auf sich. Bei den Kärntnern kam die Frage auf: „Wer oder was steckt dahinter?“

©Leser Das sind die Seiten, die in Klagenfurt gefunden wurden.

Mehrere Fälle

Doch eine wirkliche Antwort auf die Frage gibt es bislang nicht. Auch der Polizei ist dazu nichts bekannt, wie sich auf Anfrage von 5 Minuten herausstellte. Feststeht aber, die Fälle rund um die Buchseiten häuften sich: 5 Minuten-Leser berichteten, vor rund zwei Monaten von Sichtungen in Spittal an der Drau, vor einer Woche in Fürnitz und diese Woche in Klagenfurt. Ob ein Zusammenhang besteht oder es doch nur ein Zufall war, ist noch unklar. Was denkt ihr, was es mit den Buchseiten auf sich hat?