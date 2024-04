Kurios: Deshalb wollte Autofahrer mit 190 km/h vor Polizei fliehen

Veröffentlicht am 14. April 2024, 10:11 / ©BMI/Egon Weissheimer

Die Streife fuhr dem Auto nach, um eine Anhaltung durchzuführen. Als der Lenker die Polizei mit Folgetonhorn und Blaulicht wahrnahm, beschleunigte er auf bis zu 190 km/h, fuhr auf den Pannenstreifen und überholte zahlreiche Fahrzeuge rechts. Bei der Autobahnausfahrt Schwaz verließ der Lenker die Autobahn und flüchtete weiter über Gemeindestraßen von Stans und Vomp, wo er zahlreiche weitere Übertretungen setzte.

Lenker hatte keinen Führerschein

Auf einem Forstweg in Stans konnte das Fahrzeug samt Lenker schließlich vorgefunden werden. Als Fluchtgrund gab der Lenker (ein 23-jähriger Bosnier) an, dass er nicht im Besitz einer Lenkberechtigung sei, da ihm diese entzogen wurde. Eine Anzeige an die BH Schwaz folgt.