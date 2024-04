1.500 Menschen bei Tuning-Treffen: Es hagelte zahlreiche Anzeigen

Insgesamt waren rund 700 Fahrzeuge und 1500 Personen daran beteiligt. Über 200 Übertretungen wurden festgestellt, 20 Kennzeichen mussten vorläufig abgenommen werden.

Weitere Ermittlungen zu gerichtlich strafbaren Tatbeständen laufen.

Nach Aufruf auf diversen Social-Media-Kanälen trafen sich Teilnehmer aus der Roadrunner und Tuningszene aus mehreren Bundesländern. Dieses Treffen löste auch ein großes „Zuschauerinteresse“ aus, sodass schlussendlich in Summe rund 700 Fahrzeuge und 1500 Personen an Zusammenkünften entlang der A2 und A9 sowie auch in der Folge im Bezirk Deutschlandsberg teilnahmen. Nach einem ersten Zusammenkommen gegen 21 Uhr auf Parkplätzen von Gewerbebetrieben in Lieboch, bewegte sich die Kolonne weiter in Richtung Wundschuh/Werndorf zum Gewerbepark. In weiterer Folge verlagerte sich der Tross schlussendlich noch nach Deutschlandsberg auf die Flächen des Fachmarktzentrums, wo sich die Szene gegen 1.30 Uhr auflöste.

Zahlreiche Übertretungen festgestellt

Die eingesetzten Polizeistreifen stellten zahlreiche Verkehrsübertretungen der Teilnehmer fest. Hauptsächlich wurden technische Mängel und unsachgemäßes Verhalten beim Betrieb der Kraftfahrzeuge beanstandet. Dazu zählen unter anderen, die nicht situationsbedingt ausgeführten Anfahrbeschleunigung, Abbremsung oder Schleuderbewegung, insbesondere mit daraus resultierender Geräuschentwicklung sowie Driften um die eigene Achse des Fahrzeugs. Es gab Kennzeichenabnahmen aufgrund von „Gefahr im Verzug“ durch technische Mängel sowie zur Unterbindung von oben angeführten Fehlverhalten.

Viele Kräfte im Einsatz

Bei den Schwerpunktkontrollen standen Beamte der Landesverkehrsabteilung und Autobahnpolizeiinspektionen, des Verkehrsreferates des Stadtpolizeikommandos Graz, verschiedener Polizeiinspektionen aus den Bezirken Graz-Umgebung und Deutschlandsberg sowie Kräfte der Einsatzeinheit der schnellen Interventionsgruppe im Einsatz.

Verkehrs- und verwaltungsrechtliche Bilanz der Schwerpunktaktion: Insgesamt über 200 Übertretungen, davon 164 Anzeigen

19 Organmandate

20 Kennzeichen-Abnahmen

Weitere Ermittlungen zu strafrechtlichen Delikten

Nach großteils friedlichem Verlauf an den verschiedenen Orten kam es zu einzelnen Ausschreitungen und von einzelnen Teilnehmern wurde sogar aktiv zum Widerstand gegen die einschreitenden Polizeikräfte aufgerufen. Diesbezüglich laufen die Ermittlungen und gegebenenfalls werden Anzeigen wegen Sachbeschädigungen, Gefährdungsdelikten und des Verdachtes zum Aufruf schwerer gemeinschaftlicher Gewalt nach dem Strafgesetzbuch erstattet werden.