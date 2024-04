Zwei Katzen gefunden: Wisst ihr, wem sie gehören?

Etliche Vierbeiner warten im Kärntner Tierschutzverein in Villach auf einen neuen Besitzer. Aber auch Fundtiere werden im Tierheim aufgenommen. Im Moment warten gleich mehrere Fellnasen auf ein Für-immer-Zuhause.

Zwei Fundkatzen warten im Villacher Tierheim

Am 3. April wurde eine Katze am Wasenboden aufgefunden. Sie befindet sich nun dementsprechend im Villacher Tierheim. Gleich ergeht es einem weiteren Tier. Die graue Katze wurde in Velden in der Mozartstraße gefunden. Die Besitzer sollen sich unter der Nummer 04242/54125 beim Villacher Tierheim melden.

©Tierheim Villach | Diese Katze wurde in Velden gefunden. ©Tierheim Villach | Diese Katze wurde am Wasenboden gefunden.

Zeus sucht ein ruhiges, liebevolles Zuhause

Infos zu Zeus Name: Zeus

Mischling

männlich

kastriert

braun-schwarz

geboren am: 21. November 2018

ruhiges Zuhause wird gesucht, Zeus ist etwas ängstlich

Wenn er jemanden kennenlernt, liebt er es, zu kuscheln

Er versteht sich gut mit Artgenossen

Er liebt lange Spaziergänge

©Tierheim Villach Mischling Zeus sehnt sich nach einem ruhigen Zuhause.

Jimmy sucht einen „Kuschler“

Infos zu Jimmy Name: Jimmy

kleiner Mischling

braun-grau

männlich

kastriert

geboren am: 10. November 2011

Er ist schon etwas älter, liebt es aber, spazieren zu gehen

Er liebt es, zu kuscheln und in den Armen von Menschen zu liegen

äußerst menschenbezogen

perfekter Gefährte für jemanden, der nach einem loyalen Freund sucht

©Tierheim Villach Jimmy sehnt sich nach einem „kuscheligen“ neuen Besitzer.

Liese würde sich sehr über Gesellschaft freuen

Infos zu Liese Name: Liese

weiblich

kastriert

schwarz-weiß

geboren: 2019

Liese ist sehr schüchtern

Sie versteht sich ausgezeichnet mit Artgenossen

Eine weitere Katze in ihrem neuen Zuhause wäre wünschenswert

Liese braucht Freigang

©Tierheim Villach Katzendame Liese sehnt sich nach Katzen-Gesellschaft in ihrem neuen Zuhause.

Tiere kennenlernen

Die Tiere kennenlernen kann man zu den offiziellen Besichtigungszeiten oder nach telefonischer Vereinbarung.