Feueralarm in Hotel: Florianis mussten rasch eingreifen

Veröffentlicht am 14. April 2024

Heute Vormittag wurden die Feuerwehren Kreuth und Bad Bleiberg per Sirene zum „Bleib Berg Health Retreat“ gerufen. „Aufgrund eines Kabelbrandes in einer elektrischen Anlage im Saunabereich“, wie die Feuerwehr Kreuth auf Facebook berichtet. Schlimmeres konnte durch das rasche Eingreifen und Löschen des Brandes aber noch verhindert werden. „Nach weiterer Erkundung mit der Wärmebildkamera konnte „Brand aus“ gegeben werden und wir rückten wieder ins Rüsthaus ein“, so die Florianis abschließend.