Spitze: TSV Hartberg hat die Lizenz für das Spieljahr 2024/2025 bekommen

„Gemäß den Bestimmungen für das Lizenzierungsverfahren der Österreichischen Fußball-Bundesliga wird dem Lizenzbewerber TSV Egger Glas Hartberg die Lizenz zur Teilnahme an den Bewerben der Österreichischen Fußball-Bundesliga für das Spieljahr 2024/2025 erteilt“, so ein Auszug aus dem Beschluss der Lizenzabteilung der Bundesliga.

Sehr erfreuliche Nachricht

Eine sehr erfreuliche Nachricht für den gesamten Verein, das „Saison-Pickerl“ für die kommende Spielzeit in der Tasche zu haben. Zum sechsten Mal in Folge erhielt der TSV die „Saison-Vignette“ in erster Instanz. Ein riesengroßer Dank geht an die Lizenz- und Finanzabteilung des TSV für die hervorragende Arbeit. Ein großer Dank auch an unsere treuen Fans und Sponsoren für die tolle Unterstützung!

„Weiterer Step geschafft“

Geschäftsführer und Obmann Erich Korherr zur positiven Lizenz-Entscheidung: „Wir sind sehr erfreut, die Lizenz für die Spielzeit 2024/2025 wieder in erster Instanz erhalten zu haben. Es ist eine Bestätigung für die kontinuierlich tolle Arbeit, die in Hartberg geleistet wird. Mein spezieller Dank gilt unseren Finanzverantwortlichen und allen Beteiligten, die täglich großartige Arbeit mit viel Leidenschaft und Herzblut für den TSV Hartberg Fußball verrichten. Wir befinden uns in sehr herausfordernden Zeiten, die wir versuchen bestmöglich zu bewältigen. Damit ist ein weiterer Step nach dem Erreichen der Meistergruppe geschafft. Sportlich ist noch einiges möglich, unser Fokus liegt aktuell an der Realisierung des Stadionneubaus und der Erweiterung der Trainingsmöglichkeiten. Wir arbeiten aktuell sehr intensiv daran, befinden uns in wichtigen Gesprächen und hoffen in den nächsten Wochen eine Entscheidung am Tisch zu haben.“

Steirerderby

Diese erfreuliche Nachricht wird bestimmt auch die Mannschaft beflügeln. Die nächste Möglichkeit sportlich für Furore zu sorgen gibt es diesen Sonntag im heißen Topspiel, dem Steirerderby gegen SK Sturm Graz (14. April – 14.30 Uhr). „Wie vor einem Monat werden wir wieder ein ausverkauftes Stadion haben und freuen uns auf ein spannendes Fußballspiel mit einem tollen steirischen Publikum.“, so Korherr ergänzend.

