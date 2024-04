Neuer Hitzerekord: Hier hat es im April das erste Mal 30 Grad Celsius

Der April macht, was er will und stellt nun seit einiger Zeit seine eigenen Rekorde auf. Gegen 14 Uhr wurden nämlich in Hartberg 30,1 Grad Celsius erreicht, was es seit Anbeginn der Messgeschichte bisher noch nie gab, bestätigt auch GeoSphere Austria Meteorologe Christian STEFAN.

Auch andere Orte könnten folgen

Derzeit ist es auch in Frohnleiten und Fürstenfeld sehr warm, dort hat es Temperaturen um die 29 Grad Celsius, das heißt auch hier könnte der 30er heute noch geknackt werden. In Graz hat es derzeit rund 27 Grad. Das Kuriose an der ganzen Geschichte? Anfang nächster Woche kommt ein Temperatursturz und von Sommer kann dann keine Rede mehr sein, mehr dazu hier.