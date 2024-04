Wie schön: Nach acht langen Monaten durften Senioren wieder „nach Hause“

/ ©Freiwilligen Feuerwehr Kaindorf an der Sulm

Veröffentlicht am 14. April 2024, 14:46 / ©Freiwilligen Feuerwehr Kaindorf an der Sulm

Aufgrund der massiven Sanierungsmaßnahmen wusste keiner, wie lange das Gebäude unbewohnbar sein würde. Acht lange Monate mussten die Senioren auf den Tag warten, an dem sie wieder „nach Hause“ durften. Am Samstag, dem 6. April war es dann endlich so weit und es kam die lang ersehnte Nachricht, dass sie wieder zurückdürfen.

Alles in nur vier Stunden erledigt

Dank der tatkräftigen Unterstützung der Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Kaindorf an der Sulm konnten alle Bewohner und sämtliche persönlichen Gegenstände in nur vier Stunden zurück gesiedelt werden. „Ein großer Dank gilt hier auch der Firma Transgourmet Österreich, welche uns ohne zu zögern und völlig unentgeltlich einen LKW zur Verfügung stellte. Ebenfalls möchten wir uns bei der Freiwilligen Feuerwehr Leibnitz bedanken, welche uns ihren MTF zur Verfügung gestellt hat“, heißt es seitens der Florianis Kaindorf an der Sulm.