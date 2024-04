Hitzerekord in Villach: 30,5 Grad gemessen

Gegen 16 Uhr erreichten die Temperaturen in der Draustadt heiße 30,5 Grad, wie Meteorologen messen. Derzeit ist es auch in Dellach im Drautal (29.9 Grad) und Spittal an der Drau (28,7 Grad) sehr warm, somit könnte auch hier der 30er noch heute geknackt werden. In Feldkirchen hat es derzeit 29,4 Grad. In Klagenfurt zeigt das Thermometer aktuell 27,9 Grad an. Das Kuriose an der ganzen Geschichte? Anfang nächster Woche kommt ein Temperatursturz und von Sommer kann dann keine Rede mehr sein, mehr dazu hier.

©Screenshot „uwz.at“