Steirerderby: Der SK Sturm gewinnt mit 1:3 gegen Hartberg

In der 26. Runde der österreichischen Bundesliga trifft der TSV Hartberg auf den SK Sturm Graz. Das Steirerderby kann Sturm Graz für sich mit 1:3 entscheiden. Die Blackies ziehen dadurch mit Salzburg gleich.

Das Spiel

Das erste Tor der Partie fiel in der 9. Minute für den SK Sturm. Torschütze war Alexander Prass. Das zweite Goal für die „Blackies“ erzielt in der zweiten Halbzeit (63. Minute) der Georgier Otar Kiteishvili. Die Hartberger kombinieren sich dann ein wenig später gut durch und in der 73. Minute gelingt Donis Avdijaj der Treffer zum 1:2. In der 90. Minute legt Sturm noch ein Tor nach, getroffen hat Cican Stankovic. Die Bemühungen der Oststeirer reichen leider nicht zum Sieg und nach einer Nachspielzeit von sechs Minuten geht somit Sturm Graz mit dem Endstand 1:3 siegreich vom Platz.