Fahrerflucht und mehrere Verkehrsunfälle in Graz: Zeugenaufruf gestartet

Gegen 16.45 Uhr bis 17 Uhr begann die Serie von Ereignissen mit einem Verkehrsunfall mit Sachschaden an der Kreuzung Kärntner Straße und Ulmgasse. Daraufhin entwickelte sich eine Verfolgungsjagd zwischen den beiden beteiligten Fahrzeuglenkern – 5 Minuten berichtete.

Verfolgungsjagd durch Graz endet in weiterem Verkehrsunfall

Die Flucht erstreckte sich hauptsächlich entlang der Kärntner Straße in Richtung Norden, stadteinwärts. Anschließend führte sie über die Harter Straße in südlicher Richtung und weiter auf die Laboratoriumstraße in westliche Richtung, bis zur Johann-Kriegl-Gasse. Von dort setzten die Fahrzeuge ihre Fahrt in südlicher Richtung fort, bis es schließlich im Kreuzungsbereich Abstallerstraße – Heuberggasse – Amreichstraße zu einem weiteren Verkehrsunfall kam.