Schock in den Lüften: Gleitschirm-Schulungsflug endet in Crash

Am Sonntag, dem 14. April 2024, gegen 11 Uhr hoben ein 49- und ein 56-jähriger Deutscher von einem behördlich genehmigten Startplatz für Hänge- und Paragleiter in Kerschbaum auf 1.020 Metern Seehöhe ab. Die Gemeinde Greifenburg im Bezirk Spittal an der Drau war ihr Ausgangspunkt für einen Schulungsflug ins Tal.

Gleitschirme kollidieren bei Landeanflug

Doch das Schicksal nahm eine unerwartete Wendung: Beim Landeanflug zum vorgesehenen Landeplatz in Rasdorf kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer seitlichen Berührung der beiden Gleitschirme, die in einer Höhe von etwa zehn Metern geschah.

Per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen

Während der 49-jährige Pilot noch eine kontrollierte Landung durchführen konnte, verlor sein 56-jähriger Begleiter die Kontrolle über den Gleitschirm und stürzte unkontrolliert zu Boden. Dabei erlitt er unbestimmten Grades Verletzungen. Sofort eilte der Rettungshubschrauber „C7“ herbei, um den Verunglückten ins BKH Lienz zu fliegen.