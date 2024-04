RedBull Salzburg holt sich den Sieg gegen KAC in der Verlängerung

Salzburg betritt das dritte Mal in dieser Serie mit viel Schwung das Eis in Klagenfurt. Im turbulenten Spiel am Freitag gelang den „Eisbullen“ erst in der 82. Minute der Overtime der Siegtreffer. Bourke sorgte mit seinem Tor für den jubelnden Endstand von 6:5 – 5 Minuten berichtete.

KAC entschied erstes Drittel für sich

KAC erzielte das erste Tor! Ein Treffer von Thomas Hundertpfund bringt den KAC mit 1:0 in Führung. Der Kapitän zeigt erneut seine Klasse, als Johannes Bischofsberger ihn mit einem präzisen Pass aus der Ecke im Slot findet. Hundertpfund, völlig ungedeckt, schiebt die Scheibe aus nächster Nähe über die Linie.

KAC behauptet Führung im zweiten Drittel

In der 30. Spielminute wurde gegen den KAC eine Strafe verhängt. David Maier gerät mit seinem Schläger bei einem Zweikampf im Slot mit Drake Rymsha (RedBull Salzburg) ins Gesicht. Damit erhalten die Eisbullen ihr erstes Powerplay in dieser Partie. Der KAC konnte seine Führung im zweiten Drittel erfolgreich verteidigen und geht mit einem 1:0-Vorsprung in die zweite Drittelpause.

©Leserfoto

Spannung pur: Ausgleich in der 60. Minute

Im letzten Drittel gelang RedBull Salzburg der Ausgleichstreffer zum 1:1. Nach einem gewonnenen Bully schießt Thomas Raffl aus dem rechten Bullykreis und überrascht KAC-Torhüter Sebastian Dahm. In der 47. Minute gelingt dem KAC erneut ein Tor. Johannes Bischofsberger trifft mit einem kraftvollen Schuss ins Netz. Salzburg gleicht in der 60. Minute aus, Murphy trifft zum 2:2 mit einem Wristshot nach einem Abpraller von Benjamin Nissners Schuss.

©Leserfoto ©Leserfoto ©Leserfoto

Es ging in die Verlängerung

Nach einem spannenden dritten Drittel folgte die Verlängerung im 5-gegen-5. Salzburg erzielt das entscheidende Tor! In der 67. Minute trifft Nicolai Meyer und führt RedBull Salzburg zum dritten Sieg in der Finalserie.