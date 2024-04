ORF-Moderator Andrej Mohar im Alter von 68 Jahren verstorben

Mohar war auch als Autor aktiv und verfasste Bücher wie „Ponosni na prednike. Pregon in odpor v Bilčovsu“ (Stolz auf die Vorfahren. Vertreibung und Widerstand in Ludmannsdorf/ Bilčovs) sowie „Otoki spomina/ Gedenkinseln“, die sich mit den Gedenkstätten des Partisanenwiderstandes in Südkärnten befassen. Sein Erbe als Journalist und Förderer des interkulturellen Dialogs in Kärnten wird lange in Erinnerung bleiben.