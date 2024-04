Bergrettung zu Notruf am Schöckl gefordert: Wanderer verunglückt bei Abstieg

Die Bereitschaftsmannschaft der Bergrettung Graz wurde mehrmals zu Rettungseinsätzen gerufen. Einer der Einsätze ereignete sich an der Nordseite des Schöckls, wo ein Wanderer beim Abstieg vom Weg abkam und etwa zehn Meter in steiles und unwegsames Gelände stürzte. Dabei zog er sich Verletzungen am Arm und Kopf zu und war nicht mehr in der Lage, selbstständig aufzustehen.

Bergrettungseinsatz am Schöckl

Die Einsatzkräfte der Bergrettung Graz eilten dem Verunfallten sofort zur Hilfe. Nach einer notfallmedizinischen Versorgung vor Ort wurde der Wanderer mithilfe einer Gebirgstrage und eines Seilaufzugs aus seiner misslichen Lage gerettet. Anschließend erfolgte der Abtransport über weitere Seilversicherungen. Nach erfolgreicher Rettung übergaben die Bergretter den Verletzten dem Roten Kreuz Steiermark zur weiteren Versorgung.