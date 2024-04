Wetterumschwung erwartet: Kaltfront bringt Regen und Gewitter

Veröffentlicht am 14. April 2024, 21:33 / ©Montage: 5 Minuten/Rosie Orasch

Im Osten und Süden bleibt es vorerst noch sonnig, aber auch dort sind einzelne Gewitter möglich, insbesondere von Salzburg ostwärts. Trocken und sonnig bleibt es hauptsächlich in Unterkärnten und der südlichen Steiermark bis zum Abend. Mit der Kaltfront ist mit mäßigem bis lebhaftem Westwind zu rechnen, der gelegentlich sogar kräftig werden kann, insbesondere in der Nähe von Gewittern. Die Temperaturen liegen in der Früh meist zwischen 8 und 16 Grad, während die Tageshöchstwerte von West nach Südost etwa 16 bis 28 Grad erreichen können, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.