Familie gerettet: Pelletofen löst Kohlenmonoxid-Alarm aus

Die 58-Jährige, die den Vorfall anzeigte und die Schwester der Bewohnerin ist, öffnete den Beamten die Tür. Sofort wurde Gas- oder Rauchgeruch festgestellt, woraufhin alle Fenster geöffnet wurden, um für Frischluft zu sorgen. Die beiden Bewohner, eine 50-jährige Frau und ihr 10-jähriger Sohn, waren zwar benommen, aber bei Bewusstsein.

Pelletofen löst Kohlenmonoxid-Alarm in Wohnung aus

In der Küche stellte sich heraus, dass ein Pelletofen in Betrieb war und eine Fehlermeldung anzeigte. Die Feuerwehr Ferlach maß schließlich eine erhöhte Kohlenmonoxid-Konzentration in der Wohnung.

Zwei Personen per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht

Die beiden Patienten wurden zur weiteren Versorgung ins Freie gebracht und mit Rettungshubschraubern ins Klinikum Klagenfurt geflogen. „Die First Responderin, die Schwester der Bewohnerin und zwei Polizeibeamte wurden ebenfalls im Klinikum untersucht und blieben unverletzt“, heißt es seitens der Polizei.

20 Einsatzkräfte vor Ort

Die Feuerwehr Ferlach war mit zwei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften im Einsatz und sorgte für die Belüftung der Wohnung und die Kontrolle des Gebäudes. Die Ursache für den erhöhten Kohlenmonoxid-Gehalt wird weiterhin ermittelt.