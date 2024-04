Wetterumschwung in der Steiermark: Montag kommt die Abkühlung

Veröffentlicht am 14. April 2024, 21:52 / ©5 Minuten

Ab den Mittagsstunden können in der Obersteiermark erste Gewitter auftreten, begleitet von teils kräftigen Regenschauern. Mit der Winddrehung auf Nordwest beginnt dort bereits eine spürbare Abkühlung. Die Tageshöchsttemperaturen im Norden des Landes werden kaum noch 20 Grad erreichen, während in den südlichen Regionen trotz längerer sonniger Phasen bis in den Nachmittag hinein noch Werte um die 27 Grad zu erwarten sind, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.