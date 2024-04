Wetterumschwung in Kärnten: Gewittergefahr steigt

Veröffentlicht am 14. April 2024, 21:54 / ©Daniel Schöffmann

„Von Westen her nimmt die Bewölkung im Tagesverlauf aber bald zu und ab dem Nachmittag und gegen Abend steigt das Gewitterrisiko vor allem von den Hohen Tauern bis zu den Nockbergen an“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Trotz des bevorstehenden Wetters bleibt Unterkärnten dank des föhnigen Südwestwinds am längsten sonnig. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 22 und 26 Grad und verteilen sich von West nach Ost.