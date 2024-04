VSV Unihockey kämpft sich zurück, verliert aber in der Verlängerung

Nach dem ersten Rückstand an diesem Wochenende (2:3 in der 49 Spielminute) kämpften sich die Villacher am Sonntag zurück und glichen mit einem überzeugendem Powerplay aus. So ging es in die Verlängerung, jedoch war es hier nach wenigen Minuten vorbei. Ein glücklicher Weitschuss, Tormann Timmi Taurer war mehrfach die Sicht verstellt, entschied die heurige Österreichische Meisterschaft zu Gunsten der Wiener. Spieldetails findest du hier.

©VSV Unihockey

Der VSV Unihockey braucht sich jedoch nicht verstecken, denn die Mannschaft bestehend aus fast ausschließlich Villacher (Eigenbau-)Spielern hielt gegen die Wiener Legionärstruppe über die ganze Saison mit. „Am Ende fehlte die eine oder andere Erfahrungslücke in unserem jungen Team und das Quäntchen Glück zum Entscheidungsspiel in Villach“, so Obmann