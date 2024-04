15-Jährige bei Unfall verletzt, PKW-Lenker fuhr einfach weiter

Veröffentlicht am 15. April 2024, 06:42 / ©Felizian Krenn / 5 Minuten

Eine 15-jährige Mopedlenkerin fuhr gegen 19.30 Uhr von der Willroiderstraße kommend in den Kreisverkehr ein und befand sich bereits in diesem, als plötzlich ein unbekannter Fahrzeuglenker mit einem weißen Pkw den Vorrang missachtete und ungebremst in den Kreisverkehr einfuhr.

15-Jährige verletzt, Lenker fuhr einfach weiter

Die 15-Jährige machte eine Vollbremsung, um eine Kollision zu verhindern, verlor dabei die Kontrolle über das Moped und kam zu Sturz. Der unbekannte Fahrzeuglenker verließ die Unfallstelle, ohne anzuhalten und beging Fahrerflucht. Die 15-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und begab sich selbständig ins LKH-Villach. Nach dieser Erstversorgung im LKH erstattete sie die Anzeige. Am Moped entstand leichter Sachschaden – der Pkw wurde nicht beschädigt.

Polizei bittet um Hinweise

Seitens der Polizei wird ersucht, dass sich Zeugen des Unfalles und bestenfalls der Pkw-Lenker selbst bei der VI Villach melden (059133/264444). Gefahndet wird nach einem weißen Pkw (vermutlich SUV mittlerer Größe) mit Villacher Kennzeichen.