Rührendes Projekt: „Johns Sternenbank“ schenkt Hoffnung

Unter der Leitung von John Patrick Platzer, der den in Klagenfurt ansässigen gemeinnützigen Verein „Soldaten mit Herz“ leitet, das Projekt „Johns Sternenbank“ ins Leben gerufen, um Familien, die den schmerzlichen Verlust eines Kindes erfahren haben, einen Ort des Trostes und der Erinnerung zu bieten. Die Zusammenarbeit mit dem Verein Wandelstern und Obfrau Bernadette Hartl zielt darauf ab, dieses wichtige Projekt österreichweit zugänglich zu machen.

Wichtige Unterstützung für Betroffene

Auf der Metalltafel für die „Johns Sternenbank“ steht ein Gedicht von John Patrick Platzer, und ein QR-Code, der auf die Website mein-sternenkind.at führt. Darauf finden Ratsuchende über 500 weiterführende Hilfsangebote auf einer Landkarte für Österreich, Liechtenstein und Südtirol. Die Enthüllung der liebevoll gestalteten Tafel wurde von einer Zeremonie begleitet, an der Vertreter des Vereins, lokale Würdenträger und die Gemeinschaft von Keutschach teilnahmen.

„Es erfüllt mich mit Stolz zu sehen, dass in Kärnten so viel Herz gezeigt wird. Das hier ist erst der Anfang.“ John Patrick Platzer, Präsident von „Soldaten mit Herz“

„Die Saisoneröffnung des Sportstüberls wurde durch die Enthüllung der Johns Sternenbank, ein Beginn in eine neue Saison mit einem tiefen Sinn. Wir danken Inhaber Patrick Mayer für seine Offenheit das Thema der Sternenkinder so zentral auf seiner Anlage zu positionieren“, sagte Imrana Jashari, Vizepräsidentin von Soldaten mit Herz. „Wandelstern“-Obfrau Bernadette Hartl betonte die Bedeutung der Enttabuisierung für das Thema Sternenkinder: „Beinahe jede zweite Frau ist davon betroffen. Wir müssen als Gesellschaft sensibilisiert sein und einfühlsame Unterstützung bieten. Daher ist Platzers Idee mit der Sternenbank und sein selbstloses Engagement bewundernswert.“ John Patrick Platzer, Präsident von „Soldaten mit Herz“, zeigte sich ergriffen über die Unterstützung für das Projekt: „Es erfüllt mich mit Stolz zu sehen, dass in Kärnten so viel Herz gezeigt wird. Das hier ist erst der Anfang.“

©Soldaten mit Herz/James Platzer ©Soldaten mit Herz/James Platzer ©Soldaten mit Herz/James Platzer

Bis zum Ferienbeginn wird die Bank noch bunt von Schülern aus Keutschach bemalt. Die Farbe wird hierfür von Keutschachs Bürgermeister übernommen. Die Veranstaltung endete mit dem Aufruf, dass niemand in Zeiten der Trauer allein gelassen wird, und alle eingeladen sind, das Sportstüberl mit seiner Johns Sternenbank zu besuchen.