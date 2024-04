Skitourengeher stürzte 300 Meter ab – Freund muss Unfall mitansehen

. Die beiden gut ausgerüsteten Sportler starteten ihre Tour in den frühen Morgenstunden vom Vorderen Gosausee zuerst zu Fuß bis auf rund 1600 Meter Seehöhe. Ab dort war die Schneedecke erstmals geschlossen und die zwei konnten mit ihren Tourenskiern weiter Richtung Tagesziel aufsteigen. Ihr Weg führte sie durch die anspruchsvolle und steile Torstein-Eisrinne auf den knapp 3000 Meter hohen Gipfel, welchen sie am späten Vormittag erreichten, heißt es im Polizeibericht.

Skitourengeher stürzte 300 Meter ab

Während der 47-Jährige die Steilrinne mit den Skier bergab fuhr, entschloss sich sein Freund zu Fuß abzusteigen. Wenige Meter oberhalb der sehr schmalen Schlüsselstelle stürzte der 49-Jährige rund 300 Meter durch die Rinne ab. Der etwas unterhalb stehende Skifahrer wurde durch seinen unkontrolliert stürzenden Freund beinahe mitgerissen und musste den Unfall unmittelbar mitansehen. Er leistete seinem kurzzeitig bewusstlosen Freund Erste Hilfe und verständigte die Einsatzkräfte.

Rettung im Einsatz

Der verletzte Mann konnte vom alarmierten Notarzthubschrauber an der Unfallstelle per Tau gerettet werden. Nach erfolgter notärztlicher Versorgung wurde er mit dem Helikopter in das Landeskrankenhaus Salzburg gebracht. Der Mann erlitt mehrere Verletzungen unbestimmten Grades. Sein Freund konnte noch selbstständig ins Tal abfahren und kehrte am frühen Nachmittag wieder zum Ausgangspunkt in Gosau zurück.