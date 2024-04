Frontal-Crash: Zwei Lenkerinnen verletzt

Veröffentlicht am 15. April 2024, 08:50 / ©Fotolia-pattilabelle

Eine 33-jährige rumänische Staatsbürgerin aus dem Bezirk Perg fuhr mit ihrem Auto am 14. April 2024 gegen 19.35 Uhr auf der Münzbacherstraße L1423 von Perg kommend Richtung Münzbach. Im Gemeindegebiet Perg, kam sie am Ausgang einer Linkskurve aus ungeklärter Ursache ins Schleudern, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Wagen einer 20-Jährigen aus dem Bezirk Perg.

Lenkerin musste geborgen werden

Die 33-Jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von den FF Perg und Naarn geborgen werden. Sie wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung in das Kepler Uniklinikum nach Linz gebracht. Die 20-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Linzer Unfallkrankenhaus eingeliefert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.04.2024 um 09:21 Uhr aktualisiert