Schlemmer Atlas: Grazer Köche unter den Top 50 Köchen Österreichs

Veröffentlicht am 15. April 2024, 08:59 / ©Zur Goldenen Birn

Der Auszeichnungsreigen für das Grazer Gourmetrestaurant „Zur Goldenen Birn“ geht weiter. Ein Jahr nach der Eröffnung ist das Team rund um Küchenchef Alexander Posch in der absoluten Spitze angekommen: Nach den 4 Hauben im Gault&Millau, den 4 Gabeln im Falstaff oder der Auszeichnung zum „Restaurant des Jahres“ im Großen Guide kürte der international renommierte Schlemmer Atlas die Köche der Goldenen Birn zu den den Top-50 Österreichs. In Salzburg nahmen Alexander Posch und sein „Gault&Millau Patissier des Jahres 2024“ Jan Eggers die Auszeichnung entgegen.

Anekdoten aus den vergangenen Jahrhunderten als Menü-Inspiration

Eröffnet wurde das Restaurant „Zur Goldenen Birn“ im April 2023 im Parkhotel Graz. Inspiration für das Menü in der Goldenen Birn geben Anekdoten aus den vergangenen Jahrhunderten der Kronländer Österreichs. Alte Rezepturen werden mit frischen Ideen und neuen Techniken modern interpretiert. Sie sind zugleich eine Hommage an die lange Geschichte des Hauses, das seinen Ursprung vor 450 Jahren im „Gasthaus Zur Goldenen Birn“ hatte. Die Gerichte im aktuellen Menü tragen Namen wie „Der Pascha von Tanger“ (Lamm, Tajin, Mandarine), „Figaros Linsen“ (Wirsing, Linse, Petersilienwurzel) oder „Der Totenkopf der Kaiserin“ (Dashi, Kakaofrucht, Blüte, Mandel) und sind allesamt handwerklich aufwändige Kreationen, die von den Köchen Alexander Posch, Jan Eggers und Patrick Slamanig persönlich an die Tische gebracht werden.

