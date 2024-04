Unglaubliche Szenen in Vorarlberg: Mann stürzt über Wasserfall

Veröffentlicht am 15. April 2024, 09:44 / ©BM Florian Scherwitzl, ÖA-Team BFKdo Klagenfurt Land

Am Sonntagnachmittag (14.April 2024) wanderte ein 25-jähriger Mann mit seinen Freunden von Übersaxen aus zur „Üblen Schlucht“. Beim Aufstieg von der „Üblen Schlucht“ in Richtung Laterns, rutschte der 25-Jährige auf dem Weg aus und stürzte ins Gewässer der Frutz. Dabei wurde er vom Strom der Frutz mitgezogen und stürzte folglich über einen Wasserfall in einen darunterliegenden Gumpen.

Mit Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen

Der Mann zog sich dabei oberflächliche Kopfverletzungen und ein Schädelhirntrauma zu.

Der Verunfallte wurde von der Bergrettung Rankweil vor Ort erst versorgt und anschließend per Taubergung vom Notarzthubschrauber C8 ins LKH Feldkirch geflogen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.04.2024 um 09:47 Uhr aktualisiert