Einsatz: Kinderwagen drohte in die Glan zu stürzen

Keine Zeit zum Verschnaufen blieb den Florianis der Freiwilligen Feuerwehr St. Veit an der Glan am Sonntag. Bereits kurz nach Mitternacht wurden sie mit der Freiwilligen Feuerwehr St. Donat zu einem Brandmelde-Alarm in ein Pflegeheim in Glandorf alarmiert. „Vor Ort konnte der auslösende Melder rasch lokalisiert werden, es konnte aber kein Grund für die Auslösung festgestellt werden“, so die Kameraden. Somit beendeten sie den Einsatz, nur um wenig später erneut aufgrund desselben Alarms zum Pflegeheim auszurücken. „Der inzwischen ebenfalls eingetroffene Brandschutzbeauftragte des Betriebes deaktivierte in weiterer Folge den Rauchmelder, um neuerliche Fehlalarme zu vermeiden“, erklären die Feuerwehrleute.

Kinderwagen drohte in die Glan zu stürzen

Ein weiterer Einsatz folgte dann am Nachmittag. „Telefonisch erhielten wir von der Landesalarm- und Warnzentrale die Meldung, dass ein Kinderwagen in der Glangasse beinahe in die Glan gestürzt wäre“, heißt es seitens der Feuerwehr. Eine Mutter war mit ihrem Kind spazieren, als dieses plötzlich stürzte. Instinktiv griff die Frau zum Kind. „Dabei rollte der zum Glück leere Kinderwagen über die Böschung zur Glan hinunter“, erklären die Florianis, die den Kinderwagen in der Folge bargen und die Glan nach weiteren verlorenen Gegenständen absuchten.

Doch damit nicht genug

Beinahe zeitgleich wurde eine starke Rauchentwicklung im Bereich der Kelag gemeldet, woraufhin die Freiwilligen erneut zum Einsatz ausrückten. Bei der Kontrolle konnte glücklicherweise keine Rauchentwicklung festgestellt werden. Vermutet wird, dass eine Feuerschale in unmittelbarer Nähe die ursprüngliche Ursache gewesen sein könnte Tatsächlich brannte es dann aber am frühen Abend in der Grabenstraße. „Aus noch ungeklärter Ursache kam es zum Brand eines Müllbehälters“, so die Einsatzkräfte. Der Kleinbrand konnte innerhalb kurzer Zeit gelöscht werden.