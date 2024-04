Startschuss: Die AK-Wahl in der Steiermark beginnt

Insgesamt sind bei der Wahl von 16. bis 29. April 440.845 Arbeitnehmer wahlberechtigt. Es gibt 739 betriebliche Wahllokale. Für Wahlberechtigte, in deren Betrieb es kein Wahllokal gibt, gibt es zwei Möglichkeiten: „Sie können bis 29. April per Briefwahl ihre Stimme abgeben oder in der AK in Graz bzw. einer unserer 13 Außenstellen wählen“, sagt Wahlleiter Wolfgang Nigitz.

110 Kammerräte bilden das Parlament der Arbeitnehmer

Gewählt werden die 110 Kammerräte, die die Vollversammlung der AK Steiermark bilden – das Parlament der Arbeitnehmer. Die Teilnahme an der Wahl ist wichtig, weil nur eine starke AK die Rechte von Arbeitnehmer und Konsumenten durchsetzen kann. Mit ihrer Stimme bestimmen die Wahlberechtigten den politischen Kurs ihrer Interessenvertretung für die nächsten fünf Jahre.