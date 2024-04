Tragisch! Frontalcrash forderte ein Todesopfer (24) und fünf Verletzte

Ein 24-jähriger Mann aus dem Bezirk Korneuburg lenkte am 13. April 2024, gegen 15.45 Uhr, ein Auto auf der Bundesstraße 7, aus Richtung Kronberg kommend in Fahrtrichtung Wolkersdorf, durch das Gemeindegebiet von Ulrichskirchen-Schleinbach. Mit im Fahrzeug saß am Beifahrersitz seine 23-jährige Lebensgefährtin. Auf der Rückbank befand sich ein vierjähriges Kind und ein elf Monate altes Baby.

Beide Autos in Straßengraben geschleudert

Zur gleichen Zeit fuhr ein 46-jähriger Mann aus Wien ein Auto in die entgegengesetzte Fahrtrichtung. Am Beifahrersitz saß eine 37-jährige Wienerin. Aus bislang unbekannter Ursache kam es zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Autos in den jeweiligen rechten Straßengraben geschleudert. Dort kamen sie schließlich stark beschädigt zum Stillstand.

Für 24-Jährigen kam jede Hilfe zu spät

Der 24-jährige Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Seine 23-jährige Beifahrerin und ihre 4-jährige Tochter wurden verletzt und nach notärztlicher Erstversorgung mit je einem Rettungshubschrauber in das AKH beziehungsweise in die Klinik Donaustadt nach Wien geflogen. Das elf Monate alte Baby wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in das Landesklinikum Mistelbach verbracht.

Zweiter Fahrer im Auto eingeklemmt

Der 46-jährige Fahrer des zweiten Autos wurde im Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde bei dem Verkehrsunfall ebenfalls verletzt und mit dem Rettungsdienst in das Landesklinikum Mistelbach gebracht. Seine 37-jährige Beifahrerin wurde mit einem weiteren Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum nach St. Pölten geflogen.