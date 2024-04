Betrunkener beißt Frau in den Oberarm – Festnahme

Am 15. April 2024, gegen 00.40 Uhr, biss ein offenbar stark alkoholisierter 28-jähriger Deutscher aus bisher unbekanntem Grund in einem Lokal in Ischgl einer 28-jährigen Ungarin in den Oberarm, wodurch die Frau unbestimmten Grades verletzt wurde. Der Mann konnte von Polizisten der Polizeiinspektion Ischgl festgenommen werden.

Gegen die Festnahme gewehrt

Dagegen wehrte sich der Deutsche, in dem er die Polizisten mit dem Umbringen bedrohte, versuchte sie zu beißen und zu treten. Der 28-Jährige wird bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt. Die Frau wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Zams eingeliefert.